Тернопільщина стала домом для 150 тисяч переселенців з південно-східних областей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, більшість жителів цих регіонів досі залишається у нашому краї.

Людей розмістили у гуртожитках, комунальних будівлях, а також прийняли переселенців у своїх домівках жителі Тернопільщини. У краї далі облаштовують приміщення для проживання тих осіб, які виїжджають із зон бойових дій.

«Тернопільщина стала другою домівкою для понад 150 тисяч громадян з різних регіонів країни. Більшість з них досі залишається в області. Вони проживають у приміщеннях різного типу. До прикладу, нещодавно ми відвідали гуртожиток «Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму», де мешкає понад 80 людей з прифронтових областей. Ворог знищив їхні домівки, зробив непридатними для проживання цілі міста. Але це не зламало їхньої віри у нашу перемогу. Тож ми продовжуємо роботу над облаштуванням місць тимчасового проживання. Готові прийняти кожного, хто цього потребуватиме», – каже Володимир Труш.

Додамо, модульне містечко для переселенців планують побудувати у Збаражі. Там облаштують для людей кімнати з хорошими умовами.