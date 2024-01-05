Тернопільщина прощається із загиблим бійцем “Азову”: йому було лише 20 років. ФОТО

4 січня Шумська громада зустріла живим коридором загиблого Героя – 20-річного військовослужбовця Микиту Бєлякова.

Юнак захищав Україну у складі бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Наш земляк загинув 26 грудня внаслідок ворожого авіаційного удару поблизу села Діброва Луганської області.

Сотні людей прийшли, щоб віддати шану відважному юнакові. На площі Героїв Майдану у Шумську священники відправили заупокійну панахиду. Жителі громади попрощалися із Микитою зі сльозами на очах, не стримуючи емоції.

Міський голова Вадим Боярський висловив співчуття батькам та близьким загиблого з приводу надзвичайно важкої втрати. Для усіх знайомих Микита Бєляков назавжди залишиться добродушним та товариським юнаком, надзвичайно позитивним та вірним другом, щирим патріотом, який до останніх днів не втрачав віру у Перемогу.

Чин поховання та віддання військових почестей відбудеться 5 січня об 11 годині у селі Мирове.

5 січня 2024 року в Шумській громаді оголошено днем жалоби.