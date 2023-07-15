Сьогодні у Тернополі прощаються з академіком, викладачем педагогічного університету Миколою Барною.

Серце науковця зупинилося 13 липня на 86 році життя. Сумну звістку повідомили на сторінці університету.

“З глибоким сумом повідомляємо, що 13 липня 2023 року на 86 році пішов з життя відомий український вчений-ботанік, академік Академії наук Вищої школи України, дійсний член (академік) Української Екологічної Академії наук, відмінник освіти України, відмінник охорони природи України, почесний член Українського ботанічного товариства, заслужений діяч науки і техніки України, стипендіат Кабінету міністрів України, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ БАРНА”, – ідеться у зверненні адміністрації і колективу вишу.

Життя Миколи Миколайовича з серпня 1971 року було тісно та нерозривно пов’язане з Тернопільським педагогічним вишем, з його природничим, а нині хіміко-біологічним факультетом, деканом якого він був упродовж 16 років. Увесь свій організаторський хист, усі свої знання, вміння, творчий запал своєї широкої душі Микола Миколайович більше 50-ти років віддав служінню улюбленій справі, рідному колективу, студентській молоді. Висококваліфікований педагог, вмілий організатор навчально-виховного процесу та підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації, всебічно обдарована та глибоко мисляча людина, Людина з великої літери, патріот України і Лемківщини.

Вагомим є доробок Барни М.М. З його ініціативи та за безпосередньої участі закладений дендрарій Тернопільського державного педагогічного інституту; створені гербарій кафедри ботаніки – нині «Гербарій-лабораторія морфології та систематики рослин», лабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар університету»; заснований науковий фаховий журнал «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія». Миколі Миколайовичу належить ідея започаткування Біблійного ботанічного саду на території ТНПУ, яка уже знайшла своє втілення.

“Хіміко-біологічний факультет у глибокій скорботі… Ми втратили Особистість, Вчителя, Колегу, який упродовж десятків років був серцем нашого факультету, а факультет був його дітищем, другим домом і частиною родини. Наш спільний дім осиротів…

Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття дружині, рідним і друзям покійного. Разом із ТНПУ співчуття висловлюють випускники різних літ, освітянська та наукова спільнота. Вічна пам’ять…”.