Через підрив російськими терористами дамби Каховської ГЕС Тернопільщина готується прийняти евакуйоване населення Херсонщини.

Уже розгорнуто 400 місць для постійного перебування та харчування людей. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Рятувальники Тернопільщини готові у разі потреби до термінового виїзду на місце руйнації, щоб допомагати ліквідовувати наслідки затоплення. Також наше управління ДСНС збирає необхідну техніку для ліквідації надзвичайної екологічної ситуації. Йдеться про мотопомпи і човни.

На Херсонщину уже прямує з Тернопільщини 50 тонн питної води. Цим вантажем перекриють запаси й інших областей, які вже підвезли воду для евакуйованого населення.

“Нагадую, що ми запустили роботу Координаційного центру підтримки цивільного населення. Він відповідає за гуманітарну допомогу, поселення та медичну допомогу”, – зазначив Володимир Труш.

Гаряча лінія Тернопільської обласної військової адміністрації: 0 800 335 975.