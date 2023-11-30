Під головуванням начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша відбулось засідання обласного Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язане з погіршенням погодних умов.

Під час засідання обговорили готовність до реагування на можливі надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків на території області, стан енергозабезпечення в складних погодних умовах.

Представники структурних підрозділів прозвітували про стан утримання автомобільних доріг державного значення на Тернопільщині. Наразі підрядними організаціями розпочато чергування спеціальної техніки: 19 піскорозкидачів та 18 навантажувачів. У випадку необхідності буде залучено ще 55 додаткових одиниць спецтехніки.

На засіданні начальник Тернопільської ОВА наголосив:

▪️представникам усіх громад області максимально залучити снігоочисну техніку;

▪️перевірити готовність усіх Пунктів Незламності та справність генераторів;

▪️забезпечити у закладах охорони здоров’я, які розташовані вздовж основних транспортних шляхів, необхідною кількістю медичних працівників, які надають екстрену медичну допомогу;

▪️підготувати місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту;

▪️активізувати міжвідомчу взаємодію всіх спеціалізованих служб районів.

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології на території області впродовж 30 листопада – 4 грудня очікуються складні погодні умови. 30 листопада – очікується сніг та сильний вітер. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень від -3° до +2°. Цими вихідними на Тернопільщині очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.