Тернопільщина разом з усією Україною вперше відзначає нове свято – День єднання.

На будинках та спорудах підняли державні прапори, а громадянам до одягу прикріпили жовто-блакитні стрічки.

У парку Топільче у Тернополі відбулось урочисте шикування силових структур. О 10:00 сотні тернополян виконали гімн України. «Сьогодні важливий день. Хочеться усьому світові показати, що ми єдині і сильні. Наш ворог – це країна-агресор. Вона має розуміти, що ми свого не віддамо», – зазначив тернополянин Іван Бойчук.

Найбільший державний прапор Тернопільщини підняв старший солдат Михайло Бохняк — доброволець, який з 2014 року і по сьогодні захищає нашу Батьківщину в лавах Збройних Сил України. Спільний молебень здійснили священнослужителі різних конфесій, люди молились за наших військових і мир в Україні.