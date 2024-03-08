Лікар вимагав 6000 доларів за довідку про тимчасові непридатність до війська.

На Тернопільщині суд оштрафував голову Бережанської районної військово-лікарської комісії Андрія Янюка, який вимагав хабара від військовозобов’язаного чоловіка. Лікар за 6000 доларів пообіцяв допомогти виготовити довідку про тимчасові непридатність до війська. В суді обвинувачений визнав свою вину і погодився укласти з прокурором угоду, повідомляє Zaxid.net.

Працівники Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та ДБР встановили, що в липні 2023 року заступник медичного директора з експертизи тимчасової непрацездатності, голова ВЛК Бережанської центральної міської лікарні Андрій Янюк під час розмови із військовозобов’язаним розповів, що може допомогти ухилитися від військової служби. Лікар додав, що зміг би виготовити довідку про визнання чоловіка тимчасово непридатним.

«Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 25 липня обвинувачений в приміщенні кабінету № 305 Бережанської лікарні повідомив військовозобов’язаному, що він перебуває у хороших відносинах з членами ВЛК і може впливати на прийняття ними рішень. Він може домовитися щодо отримання документів про визнання тимчасово непридатним жителя міста до військової служби. Також ця довідка сприятиме безперешкодному перетину державного кордону України», – йдеться у вироку Бережанського районного суду від 22 лютого.

Лікар зазначив, що може зробити це за винагороду – 6000 доларів. Отримавши таку пропозицію військовозобов’язаний звернувся до правоохоронців і повідомив про вимагання. 11 вересня 2023 року житель Бережан зустрівся з головою ВЛК в приміщенні лікарні. Андрій Янюк повідомив останньому, що документи будуть готові після обіду і, що той повинен принести завдаток 1500 доларів. Того ж дня після обіду перебуваючи у салоні автомобіля Suzuki Vitara, який знаходився біля костелу по вул. Вірменська у Бережанах, голова ВЛК одержав від чоловіка гроші, а після того його затримали правоохоронці.

В суді Андрій Янюк визнав свою вину і щиро розкаявся. Він погодився підписати угоду про визнання своєї винуватості. Суддя Бережанського районного суду Олена Данилів визнала його винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначила йому покарання у виді штрафу в розмірі 93 500 гривень. Також медика позбавили права обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

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