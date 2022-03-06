Двадцять українських спортсменів беруть участь у Паралімпіаді 2022.

І в перший день змагань, 5 березня, наша національна збірна зайняла перше місце, завоювавши 7 медалей у біатлоні (спринт): 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову.

– У перший змагальний день українці змагалися в одному виді спорту – біатлоні, де розігрувалося шість комплектів медалей в спринтерських гонках, – повідомляють в управлінні Тернопільської обласної військової адміністрації. – Український біатлоніст, заслужений майстер спорту України, тернополянин, студент факультету фізичного виховання ТНПУ – Тарас Радь завоював срібну медаль на дистанції 6 кілометрів ХІІІ зимових Паралімпійських ігор.

Як зауважують у Національному паралімпійському комітеті України, кожен із наших чемпіонів та призерів присвятив свою перемогу рідній країні, ЗСУ, Теробороні, усім людям, які стоять сьогодні за Україну. Всього у перший день змагань Паралімпіади-2022 взяли участь 20 спортсменів збірної та 7 гайдів. 6 березня спортсмени змагатимуться у лижних перегонах на довгій дистанції.