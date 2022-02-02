“Золото” здобув тернопільський спортсмен Тарас Радь на Кубку світу у Швеції. Він змагався з біатлону у складі національної паралімпійської збірної України.

Змагання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору проходять у місті Естерсунд. Наш земляк Тарас Радь виборов ще одне “золото”, – повідомив заслужений тренер України Віктор Федорчак. З початку чемпіонату юнак вже здобув нагороду світової першості.

“В естафеті з біатлону у класі LW 10-12, сидячи, у складі національної паралімпійської збірної виступили Тарас Радь з Тернопільської області та Максим Яровий з Миколаївщини, які принесли команді України золоті нагороди. Наразі в доробку України вже 9 медалей, серед яких — 4 золоті, 4 срібні та 1 бронзова нагороди. Приємно, що три з них на рахунку у нашого земляка Тараса Радя, адже, окрім «золота» у естафеті, спортсмен в попередні дні виборов золоту нагороду у лижних перегонах та «срібло» у біатлоні”.

Нагадаємо, Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.