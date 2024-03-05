Тернопільський рятувальник Михайло Шаблій здобув золото у чемпіонаті України з жиму штанги лежачи та виборов право представляти Україну на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу.

1 березня 2024 року у Коломиї завершився чемпіонат України з жиму лежачи та класичного жиму. Змагання відбувались, в різних вагових та вікових групах, за участю спортсменів і спортсменок з усієї України. В складі збірної команди Тернопільської області виступав пожежний-рятувальник 1-ї державної пожежно-рятувальної частини сержант служби цивільного захисту Михайло Шаблій. Досвідчений майстер спорту, він став кращим у ваговій категорії до 66 кг, зафіксувавши в жимі від грудей вагу 185 кг. Про це повідомляють в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

За підсумками чемпіонату тернопільський рятувальник вчергове виборов право представляти Україну на наступному чемпіонаті Європи з пауерліфтингу.

Турнір відбудеться у серпні в Туреччині. До слова, це далеко не перше високе спортивне досягнення нашого колеги. Він вже неодноразово виборював першість Чемпіонату України та став «бронзовим» призером Чемпіонату Європи в 2023 році.

Вітаємо Михайла із залуженою перемогою!