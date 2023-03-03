Тернополянин Андрій Андріїшин виборов повний комплект медалей на чемпіонаті України з лижних перегонів серед спортсменів з порушенням слуху.

Змагання проходили на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту, що знаходиться у селі Яворів Львівської області.

Чемпіонат України з лижних перегонів зібрав 25 спортсменів із семи областей. Тернопільський центр та дитячо-юнацьку спортивну школу «Інваспорт» представляв заслужений майстер спорту України Андрій Андріїшин. Юнак змагався серед чоловіків 2002 року народження і старших. У результаті він виборов у різних видах програми повний комплект медалей, – повідомив тренер спортсмена Віктор Федорчак.

«На дистанції спринт вільний стилем 1,2 км Андрій завоював бронзову нагороду, у гонці класичним стилем (мас-старт) 10 км здобув золоту нагороду, у гонці вільним стилем 10 км виборов «срібло». Вітаємо нашого переможця. Це результат наполегливої роботи».