Тернопільським рятувальникам передали різноманітне обладнання та хімічні захисні костюми. Допомога надійшла з німецького міста Барут.

Про це розповів міський голова Сергій Надал під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 21 березня.

– Тернопіль продовжує приймати і передавати гуманітарну допомогу, – повідомив керівник міста. – 21 березня надійшла допомога з німецького міста Барут. Нещодавно громада цього міста передала Тернополю два автомобілі швидкої допомоги для потреб медичних закладів та автомобіль-майстерню для ліквідації аварійних ситуацій на мережах тепло-водопостачання. Сьогодні ми отримали обладнання та засоби, які передали підрозділам ДСНС. Це хімічні захисні костюми, респіратори, захисні маски, фляги, носилки, шоломи, медичні інструменти, гідравлічні рятувальні прилади та інше необхідне обладнання. Також була допомомга для тернополян і переселенців: предмети гігієни, дитячий одяг, медичне обладнання, медикаменти, одяг та взуття. Дякую кожному, хто долучився до збору цієї допомоги, і особисто бургомістру міста Барут. Петер Ільк, дякую Вам!