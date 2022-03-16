Тернопільських підприємців, які орендують комунальне майно звільнили від орендної плати. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет 15 березня.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини.

– З метою підтримки і розвитку наших суб’єктів господарювання, як і місцевого бізнесу, виконавчий комітет прийняв рішення з 1 березня 2022 року всіх суб’єктів господарювання, які орендують комунальне майно звільнити від сплати оренди. Я також закликаю всіх суб’єктів господарювання, які є власниками майна і здають його в оренду, підтримати нас і також по можливості відмовитись від орендної плати або зробити її мінімальною, щоб дати підприємці, які орендують приміщення благополучно працювали в таких тяжких умовах, тому що країні сьогодні як ніколи потрібна сильна економіка.

У прийнятому рішенні вказано, що від орендної плати, до моменту припинення воєнного стану, звільняються орендарі, які у вказаний період здійснюють господарську діяльність та використовують майно комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Для звільнення від орендної плати орендар повинен письмово звернутися до уповноваженого органу, з яким укладав договір оренди, та подати заяву і відповідні підтверджуючі документи щодо здійснення діяльності у вказаний період.