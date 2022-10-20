Підприємців Тернополя просять зменшити використання електроенергії. Зокрема, вимкнути освітлення вивісок та рекламних конструкцій.

Окрім того, аби знизити навантаження на енергосистему, у місті не будуть вмикати вуличне освітлення.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“У зв’язку з критичною ситуацією та обстрілами енергетичної інфраструктури країни, вуличне освітлення у Тернополі буде вимкнене. Закликаю тернопільських підприємців вимкнути рекламні вивіски, вітрини та сітілайти. Дякую всім, хто відповідально відноситься до ситуації та береже електроенергію. Маємо пережити цей період. Все подолаємо!”, – написав Сергій Надал.