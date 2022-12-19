Підприємці, які не будуть економити електроенергію у вечірній і нічний час будуть штрафувати.

Йдеться про відключення світлових вивісок, реклами, моніторів тощо. Відповідні вимоги прописали у Правилах благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Доповнення до них внесли на позачерговій двадцять першій сесії міської ради 19 грудня.

– За недотримання світлового режиму передбачена відповідальність, – прокоментував під час брифінгу Сергій Надал, міський голова. – У зв’язку із заходами, які пов’язані з економією електроенергії, плановими або аварійними відключеннями світла, є відповідні рішення Ради оборони Тернопільщини про те, що суб’єкти господарювання, так само як і населення, повинні економити електроенергію. У темну пору доби мають бути вимкнені вивіски, реклама, монітори, тобто ті речі, які не є критично необхідні. У зв’язку з тим, що до цього часу не було прямої відповідальності і міри покарання за такі порушення, на сесії було внесено доповнення до Правил благоустрою. Ними передбачено, що на період дії воєнного стану запроваджується відключення комерційних об’єктів після закінчення світлового дня. Якщо суб’єкти господарювання не будуть цього дотримуватися, будуть світитися по вечорах і вночі вивіски, реклами, які працюватимуть не від генератора, а від основного електропостачання, то буде підстава для притягнення до відповідальності: накладання адмінштрафів і демонтажу зазначених об’єктів. Сподіваюсь, що суб’єкти господарювання будуть дотримуватися встановлених правил і таких робіт не доведеться проводити.

У прийнятому рішенні вказано, що Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади» доповнили текстом наступного змісту:

«на період дії рішення Ради оборони Тернопільської області «Про запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в області» в частині обмеження використання світлових вивісок та зовнішнього освітлення в темну пору доби, за винятком застосування автономного джерела живлення, забезпечити:

– вимкнення вуличного освітлення, освітлення територій, будівель, споруд та будинків, прожекторів, рекламних вивісок, сітілайтів, світлових екранів, світлових моніторів, банерів, вітрин та інших рекламоносіїв тощо у темну пору доби;

– вимкнення внутрішнього освітлення приміщень після закінчення робочого дня».