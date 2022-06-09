Друзі, годі нудьгувати і пропадати за гаджетами. Приєднуйтесь до таборових активностей в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей і щодня отримуйте нові враження від цікавих відкриттів та неймовірних пригод. В програмі тематичних днів:

патріотичні руханки

літературні сніданки

творчі майстерки

перегляди фільмів з обговореннями

арт і казкотерапія та ще багато інших активних, розвиваючих і дуже пізнавальних заходів.

Активності в таборі проходитимуть щодня з 13 по 24 червня, крім суботи та неділі, з 10.00 по 14.00 год. Усі заходи – безкоштовні, запис – обов’язковий за номером: (067) 350 44 13 – Ольга.

Таборуй разом з нами! Зустрічай день радісно, відпочивай корисно!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей