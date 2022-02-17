Гостинці від закордонних благодійників вручили малечі у Тернополі. Солодощі та речі першої необхідності дітям передали із Австралії. Пакунки отримали хлопці та дівчата, якими опікується благодійний фонд “Карітас”.

Завдяки допомозі небайдужих людей, у Тернополі реалізовуються різні благодійні проекти. Зокрема, гостинці отримують учасники ініціативи “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю”. Як зазначила координаторка благодійних проектів Аліна Муц, підтримка меценатів дозволяє розширити кількість послуг.

“Ми безмежно вдячні за продукти для реалізації кулінарних майстер-класів та щоденних перекусів наших дітлахів. Також велика подяка Українській Громаді у м. Канберра і громаді м. Квімбієн та усім парафіянам парафії св. Володимира і Артистратига Михайла за чудові подарунки, а ще за крутезні, кольорові кульки, які створюють настрій нашим юним учасникам. Наші діти є дуже чемними, ідейними та креативними, тому гостинці для них є цілком заслуженими. А ми дякуємо нашим благодійникам та добрим друзям, що не залишаються осторонь та долучаються до добрих справ”.

Додамо, при благодійному фонді “Карітас” організовують кулінарні майстер-класи для дітей. Під час занять діти вчаться готувати.