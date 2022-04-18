Третій тиждень поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області в складі зведеного загону з оперативного розмінування Національної поліції України проводять виявлення та знешкодження вибухових пристроїв на території Київщини.

Ірпінь, Буча, Гостомель – саме ці населені пункти очищають вибухотехніки від різного роду боєприпасів, які залишилися після бойових дій з окупантами. Міни, артилерійські снаряди, ракети, авіаційні бомби, гранати – це не вичерпний перелік того, що доводиться вилучати. Правоохоронці працюють ретельно, обстежуючи кожен квадрат, адже після зачистки території туди повернуться люди та продовжать мирне життя.

«Масштаби вилученого та уже знешкодженого вражають, – ділиться начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків. – Щоденно фахівці проводять розмінування територій, згідно визначених квадратів, і вилучають десятки а то й сотні одиниць боєприпасів. Часто доводиться мати справу з так званими «пастками», які залишили окупанти після себе в лісах, полях, на вулицях, подвір’ях приватних осель, у житлових будинках. Особливо небезпечними є ті боєприпаси, які вилучаємо з місць, де дислокувався ворог, адже вони, зазвичай, пошкоджені горінням, але не вибухнули».

Знищення вилучених боєприпасів вибухотехніки проводять щоденно в спеціально відведених місцях. Ще десятки населених пунктів сьогодні чекають на розмінування.

Щиро бажаємо нашим вибухотехнікам, щоб у їхній вкрай важливій та небезпечній справі «кількість підходів завжди рівнялася кількості відходів».