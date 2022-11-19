Волонтери об’єднання “Допомога армії від Тернополя” відправилися у напрямку Київщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Вони повезли посилки від тернополян українським захисникам.

Цього разу жителі міста передали військовим понад 50 посилок, – розповів волонтер, координатор проекту Василь Конько. Також автомобіль довантажили термобілизною, зимовим взуттям, аптечками, медикаментами, консервацією та продуктами тривалого зберігання для українських захисників.

«Тернополяни підготували чергову партію посилок для наших військових. Цього разу їдемо у напрямках Київської, Харківської, Дніпропетровської областей. Рідні та друзі наших захисників мали змогу передати різні передачі, допомогу. Такі поїздки відбуваються періодично. Аби передати посилку звертайтеся за адресою Лисенка 8. Пункт прийому діє на базі управління соціальної політики», – зазначив Василь Конько.

Додамо, посилки для українських захисників передали також працівники та вихованці тернопільського садочку №37. Вони зібрали для військових солодощі, продукти, дитячі малюнки, білизну та футболки.