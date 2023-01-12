Тернопільські волонтери відправили генератори та речі першої необхідності українським захисникам. Придбали їх для військових благодійники.

Генератори – необхідність у теперішніх умовах. Аби придбати їх, волонтери оголосили збір коштів. Добру справу підтримали підприємці.

«Полетіли 8,5 кіловатні генератори до хлопців. Усе відправив. Разом ми переможемо. Вдячні усім, хто небайдужий, підтримує. Генератори – це стратегічно важлива річ в теперішніх умовах», – зазначив керівник волонтерської групи «Схід та Захід єдині» Василь Конько.

У період свят українським захисникам волонтери відправили продукти, окопні свічки та інші речі першої необхідності.

«Наша волонтерська група руки не опускає. Ми знаємо, що там на передовій непросто. Хлопцям потрібно щось їсти, щось пити, грітися, у щось одягатися. Тому ми зробили наш черговий рейс. Фура була повністю завантажена продуктами, технічними засобами, теплими речами. І наше завдання – регулярно відправляти на передову гуманітарну допомогу», – зазначає Василь Конько.

Волонтери запевняють, що допомагатимуть українським воїнам поки буде необхідність.