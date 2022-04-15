Незабаром у центральній частині та в паркових зонах Тернополя запрацюють водограї, які є окрасою та візитівкою нашого міста.
Підготовку тернопільських фонтанів до нового сезону уже розпочали проводити працівники КП «Тернопільводоканал». Зокрема, водограї очищують, промивають та здійснюють їхній поточний ремонт.
Наразі підготовчі роботи уже виконані на бульв. Т. Шевченка (водограї «Життя», «Квітка терену») та в парку ім. Т. Шевченка.
Працівники комунального підприємства продовжують виконувати ремонтні роботи для якнайшвидшого запуску фонтанів.
Тож уже незабаром жителі й гості міста зможуть насолодитися красою тернопільських водограїв. Дату початку роботи фонтанів буде повідомлено додатково.