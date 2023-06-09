Зміни до деяких міських програм внесли на 26 сесії міської ради шостого червня. Серед них була й програма «Турбота на 2022-2024 роки».

Відповідно до внесених змін тернополянам, які через участь у війні стали інвалідами першої або другої групи, щомісяця виплачуватимуть грошову допомогу.

– Програму ми доповнюємо соціальною підтримкою військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п. 11 ч.2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», – пояснив Віталій Харкавий, начальник управління соціальної політики.

Кошти на ці потреби у розмірі 4 мільйони гривень, передбачили під час прийняття іншого рішення – внесення змін до бюджету на 2023 рік. А розмір грошової допомоги затвердять окремим рішенням виконавчого комітету.