П’ять золотих та дві срібні медалі виграли юні тернопільські веслувальники на Всеукраїнському турнірі з веслування на байдарках і каное. Змагання відбувалися у Ковелі, що на Волині.

Сім нагород на цьому турнірі вибороли учні Тернопільської КДЮСШ з водних видів спорту та обласної школи вищої спортивної майстерності. Про це повідомив тренер спортсменів Володимир Гикавий. Серед наймолодших юнаків дві золоті нагороди у байдарці-одиночці на дистанції 200 і 500 метрів завоював Єгор Гнатюк. Соломія Сосновська у байдарці-одиночці серед дівчат вікової групи 2008-2009 років народження на дистанції 200 метрів стала першою, а на дистанції 500 метрів – другою. Серед юніорок у байдарці-одиночці Дарія Довбня виграла дві золоті нагороди на дистанціях 500 і 200 метрів та срібло на 1000 метрів.

До змагань юних спортсменів готували тренери Анастасія та Володимир Гикаві. Вони також висловили подяку Волинській федерації каное за організацію турніру з веслування на байдарках і каное у нелегкий для країни час.