Троє представників Тернопільщини, які займаються кінним спортом, вибороли призові нагороди на відкритому чемпіонаті Рівненської області з кінного спорту, серед дітей, юнаків та дорослих.

Участь у цьому спортивному заході взяли 87 учасників з 12 областей України. Зокрема були команди з Львівської, Хмельницької, Рівненської, Київської, Житомирської, Харківської, Волинської та Дніпропетровської областей. Тернопільщину на чемпіонаті представляла команда кінно-спортивного клубу «Baykov».

– Наші спортсмени, не дивлячись на запеклу боротьбу та велику конкуренцію, були дуже зібраними та змогли показати свою майстерність, – розповіли в управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА. – Тож додому вони привезли: золото – Денис Галакуца та Лакі Стар на маршруті висотою 100см; срібло – Єва Павліська та Еквадор на маршруті висотою 90 см; бронзу – Віталіна Мельник та Еквілаунд на маршруті висотою 60 см. Тренує спортсменів – Михайло Ревуцький.

Після повернення зі змагань переможці і тренер зустрілися із заступником голови ТОВА Віктором Устенком. За вклад у розвиток кінного спорту Тернопільської області він вручив їм подяки.