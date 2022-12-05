“Подаруй книгу військовому” — акцію під такою назвою організували у Тернополі. Учні гімназії “Гармонія” та студенти Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола зібрали літературу для українських захисників.

14-річна Анастасія принесла книжки з домашньої бібліотеки. Дівчинка сподівається, що вони потраплять у руки українським захисникам.

“Я принесла дуже цінні для мене книжки — про Степана Бандеру та інших українських героїв. Дуже хочу, щоб вони потрапили до наших захисників, щоб вони могли почитати у вільну хвилинку та надихнутися. Адже не тільки хороша їжа важлива, а й якісна книжка”.

Як повідомила співорганізаторка акції Оксана Шуфліта, книжки, які зібрали учні та студенти, передали українським бійцям, які перебувають на лікуванні у місті Львові.

“Завдяки студентам Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола та учням гімназії “Гармонія”, успішно проведено акцію «Подаруй книгу військовому». Щиро дякуємо дівчатам-волонтерам, які організували цю чудову акцію. Сподіваємося, книжки стануть у нагоді нашим захисникам, які зараз перебувають на лікуванні”.