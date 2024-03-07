З 24 лютого по 1 березня 2024 року у м. Коломия відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу у жимі лежачи та класичному жимі серед всіх вікових груп.
У складі збірної команди Тернопільської області тернополяни здобули 29 нагород різного ґатунку , зокрема:
Серед дівчат:
Вагова 69 кг – Фурсенко Регіна – 2 місце;
Серед юнаків:
Вагова 59 кг – Стефанишин Арсен – 1 місце;
Вагова 59 кг – Матвєєв Віктор – 3 місце;
Вагова 74 кг – Березовський Денис – 3 місце;
Серед юніорів:
Вагова 47 кг – Полянська Марія – 1 місце;
Вагова 63 кг – Бздир Софія – 2 місце;
Вагова 69 кг – Мостова Дарина – 1 місце;
Вагова 69 кг – Пшенична Катерина – 2 місце;
Юніори:
Вагова 59 кг – Музика Вадим – 1 місце;
Вагова 83 кг – Мацишин Ілля – 2 місце;
Вагова 93 кг – Грошко Ігор – 3 місце;
Жінки:
Вагова 47 кг – Полянська Марія – 1 місце;
Вагова 52 кг – Лиса Анастасія – 3 місце;
Вагова 63 кг – Канюка Альона – 2 місце;
Чоловіки:
Вагова 59 кг-Музика Вадим – 2 місце;
Вагова 66 кг- Шаблій Михайло – 1 місце;
Вагова 74 кг – Проценко Владислав – 1 місце;
Вагова 93 кг – Шандригось Віктор – 7 місце;
Вагова 105 кг – Князєв Олександр – 3 місце;
Вагова 120 кг – Бубен Тарас – 3 місце;
Чоловіки-ветерани:
Вагова 74 кг – Кобзар Дмитро – 1 місце;
Вагова 74 кг – Скалько Володимир – 2 місце;
Вагова 83 кг – Власюк Роман – 1 місце;
Вагова 93 кг – Шандригось Віктор – 1 місце;
Вагова 120 кг – Бурий Микола – 2 місце;
Класичний жим штанги лежачи:
Дівчата:
Вагова 69 кг – Фурсенко Регіна – 3 місце;
Юніорки:
Вагова 63 кг – Бздир Софія – 3 місце;
Вагова 69 кг – Мостова Дарина – 2 місце;
Вагова 69 кг – Пшенична Катерина -3 місце;
Ветерани:
Вагова 83 кг – Мʼяхкота Михайло – 3 місце.
Усі спортсмени тренуються у спортивному клубі «Олімп» під керівництвом Ігоря Лисого.
Вітаємо тернополян із вдалим виступом на змаганнях!