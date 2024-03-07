З 24 лютого по 1 березня 2024 року  у м. Коломия відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу у жимі лежачи та класичному жимі серед всіх вікових груп.

У складі збірної команди Тернопільської області  тернополяни здобули 29 нагород різного ґатунку , зокрема:

Серед дівчат:

Вагова 69 кг – Фурсенко Регіна – 2 місце;

Серед юнаків:

Вагова 59 кг – Стефанишин Арсен – 1 місце;

Вагова 59 кг – Матвєєв Віктор – 3 місце;

Вагова 74 кг – Березовський Денис – 3 місце;

Серед юніорів:

Вагова 47 кг – Полянська Марія – 1 місце;

Вагова 63 кг – Бздир Софія – 2 місце;

Вагова 69 кг – Мостова Дарина – 1 місце;

Вагова 69 кг – Пшенична Катерина  – 2 місце;

Юніори:

Вагова 59 кг – Музика Вадим – 1 місце;

Вагова 83 кг – Мацишин Ілля – 2 місце;

Вагова 93 кг – Грошко Ігор – 3 місце;

Жінки:

Вагова 47 кг – Полянська Марія – 1 місце;

Вагова 52 кг – Лиса Анастасія – 3 місце;

Вагова 63 кг – Канюка Альона – 2 місце;

Чоловіки:

Вагова 59 кг-Музика Вадим  – 2 місце;

Вагова 66 кг- Шаблій Михайло – 1 місце;

Вагова 74 кг – Проценко Владислав  – 1 місце;

Вагова 93 кг – Шандригось Віктор – 7 місце;

Вагова 105 кг – Князєв Олександр – 3 місце;

Вагова 120 кг – Бубен Тарас – 3 місце;

Чоловіки-ветерани:

Вагова 74 кг – Кобзар Дмитро – 1 місце;

Вагова 74 кг – Скалько Володимир – 2 місце;

Вагова 83 кг – Власюк Роман – 1 місце;

Вагова 93 кг – Шандригось Віктор – 1 місце;

Вагова 120 кг – Бурий Микола  – 2 місце;

Класичний жим штанги лежачи:

Дівчата:

Вагова 69 кг – Фурсенко Регіна – 3 місце;

Юніорки:

Вагова 63 кг – Бздир Софія – 3 місце;

Вагова 69 кг – Мостова Дарина  – 2 місце;

Вагова 69 кг – Пшенична Катерина  -3 місце;

Ветерани:

Вагова 83 кг – Мʼяхкота Михайло – 3 місце.

Усі спортсмени тренуються у спортивному клубі «Олімп» під керівництвом Ігоря Лисого.

Вітаємо тернополян із вдалим виступом на змаганнях!