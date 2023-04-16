Тернопільські студенти приготували святкове печиво для одиноких жителів міста. Напередодні Великодня його роздали тернополянам.

Взялися за благодійну справу студенти Галицького коледжу, які вчаться на готельних і ресторанних фахівців. Дівчата і хлопці під наставництвом викладачів приготували смаколики для одиноких людей похилого віку, сиріт, малозабезпечених.

«Було приємно долучитися до цієї доброї справи. Тішить те, що це печиво принесе комусь радість Великодня, хтось покладе його до Великоднього кошика або прикрасить святковий стіл. Ми доклали максимум зусиль, що печиво було не тільки смачним, а й красивим, щоб воно виглядало по святковому. Ми запакували його разом з іншими продуктами у пакунки для одиноких людей похилого віку, сиріт, малозабезпечених до Великодніх свят», – каже студентка Анастасія.

Печивом, яке приготували студенти, доповнили святкові подарункові набори для жителів міста.