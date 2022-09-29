Лікарі-волонтери з Тернопільської стоматологічної поліклініки лікували зуби військовим. Стоматологи працювали на території Дніпропетровської та Донецької областей.

Стоматолог Андрій Козяр бере участь у волонтерських поїздках у зону бойових дій кілька років поспіль. Після початку повномасштабної війни вирішив долучитися до мобільної стоматології.

«Ми робимо для наших військових те, що можемо. І це мізер в теперішній ситуацій, оскільки вони справжні герої. Вони стоять там, щоб ми тут могли нормально жити. Тому був радий долучитися до мобільної стоматології. Ми працювали у різних населених пунктах східної України. Приходили багато військових, деякі з них потребували ургентної допомоги. Багато-кому врятували зуби та були раді долучитися до цієї справи», – каже стоматолог.

Загалом лікарі із Тернопільської стоматологічної поліклініки надали допомогу більше сотні тернопільських військових. Волонтери працювали у напрямку Дніпропетровської та Донецької областей.