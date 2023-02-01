Лікарі-волонтери з Тернопільської стоматологічної поліклініки лікують військових на передовій. Зокрема, стоматологи працюють на Донеччині, Херсонщині та Луганщині.

Стоматолог Андрій Білявський їздить лікувати зуби воїнам від початку російсько-української війни. Після повномасштабного вторгнення вирішив долучитися до мобільної стоматології.

«Ми робимо те, що можемо на своєму місці. Багатьом військовим потрібна невідкладна професійна допомога. Вони не мають можливість відвідати стоматолога, як це відбувається у цивільному житті. Тому ми їх відвідуємо нашою мобільною стоматологією там, де вони є. Часто маємо справу із складними випадками. Робимо все, щоб військові мали здорові зуби, щоб це не приносило їм дискомфорту», – каже стоматолог.

Протягом чотирьох днів лікарі Тернопільської міської стоматологічної поліклініки полікували 64 військових. Нині вони переїхали в іншу область, щоб лікувати військових, які перебувають на передових позиціях.