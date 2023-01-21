Цього року тернопільські роботодавці отримуватимуть компенсацію за працевлаштування переселенців.

Відтепер кошти виплачуватимуть з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття й інших джерел, не заборонених законодавством.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, сума компенсації роботодавцю становитиме 6700 гривень.

«Це розмір мінімальної заробітної плати. Ці кошти держава виплачує за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу впродовж 2 місяців. Уряд запровадив програму стимулювання підприємців щодо працевлаштування переселенців у квітні 2022 року. Її мета – пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів, і підвищити рівень зайнятості серед населення».

За інформацією Кабміну, витрати на стимулювання роботодавців у цьому напрямку складуть 308,2 мільйона гривень при прогнозованому працевлаштуванні 23 тисяч внутрішньо переміщених осіб.