Під процесуальним керівництвом тернопільських прокурорів 56 депутатам Державної Думи РФ повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) стосовно депутатів Держдуми РФ.

За даними слідства, у лютому 2022 року депутати Державної Думи Російської Федерації вчинили комплекс взаємоузгоджених умисних дій з метою зміни меж території України, спрямованих на незаконне визнання так званих «ДНР» та «ЛНР», а також прийняли рішення про співробітництво і взаємну допомогу між РФ і цими псевдоутвореннями. Вказані злочинні рішення і їх реалізація призвели до вторгнення країни-агресора в Україну, масової загибелі людей та інших тяжких наслідків.

56 депутатам Держдуми РФ повідомили про підозру.

Триває заочне досудове розслідування, що здійснюють слідчі УСБУ в Тернопільській області. Станом на сьогодні, усім цим депутатам обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою та оголошено їх у міжнародний розшук, ініційовано розшук їх майна в інших країнах світу з метою накладення на нього арешту.

Стосовно інших депутатів Держдуми РФ здійснюють розслідування слідчі СБУ кількох областей України https://gp.gov.ua/ua/posts/golovi-ta-418-deputatam-derzavnoyi-dumi-federalnix-zboriv-rf-povidomleno-pro-pidozru.

За вчинення вищевказаних злочинів Кримінальний кодекс України передбачає максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.