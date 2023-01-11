«Різдвяна свічечка» – традиційне свято під такою назвою об’єднало пластову родину у Тернополі. Дійство розпочали у храмі з внесення Вифлеємського Вогню Миру.

Як розповіла керівниця Тернопільського Пласту Катерина Семенець, учасники дійства запалили 3 свічки за тих українців, які вимушено виїхали за кордон.

«Особливістю зустрічі було те, що попри всі страшні події — ми не побоялися зібратися великою родиною, щоб спільною колядою заспівати вулицями міста і сповістити радісну новину, що Христос народився! Ми обʼєдналися в танці як велика родина та своїм прикладом показали як важливо нам єднатися! Цим святом ми нагадали, що українська мова, історія, культура, пісня живе і процвітає та з відкритими серцями, зі щирими намірами та із радісними голосами прославляємо Того, Хто приніс на Землю Мир, який рятує нас від смутку, печалі та війни».

Юнацькі курені Пласту, які показували різдвяні вертепи, зібрали понад 20 тисяч гривень для військових ЗСУ.