Суб’єктам господарювання сфери обслуговування дозволили безоплатно розміщувати генератори на земельних ділянках, які перебувають у комунальній власності.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 11 січня. Направлене воно на підтримку бізнесу під час стабілізаційного відключення електроенергії та безперебійного надання послуг об’єктами сфери обслуговування.

– Прийняте рішення дозволяє суб’єктам господарювання сфери обслуговування тимчасово, до відновлення стабільного електропостачання на території ТМТГ, безоплатно розміщувати генератори як джерела резервного живлення на земельних ділянках, що перебувають у комунальній власності, – пояснив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Також ми рекомендували власникам земельних ділянок, які не є у комунальній власності, в тому числі ОСББ, надавати такі дозволи суб’єктам господарювання. А суб’єкти господарювання мають суворо дотримуватися правил експлуатації генераторів, як джерел резервного живлення.