Тернопільські підприємці можуть працювати, але є умова

Цими днями у Тернопільську міську раду все частіше почали звертатися місцеві суб’єкти господрювання із запитаннями, чи можуть вони відновити свою роботу. Це магазини, офіси, фірми, виробництва, заклади харчування та інші.

У зв’язку з цим у міськраді звертають увагу, що у Тернополі всі комунальні підприємства працюють у посиленому режимі.

“Місто має продовжувати жити і працювати. Має працювати економіка громади і країни. Бюджет має отримувати кошти, за які потрібно утримувати армію, комунікації, інфраструктуру.

Підприємці можуть працювати, але важливо завчасно спланувати, де є найближче сховище, яким зможуть скористатися ваші працівники чи відвідувачі на випадок повітряної тривоги”, – зазначає влада міста.

Що ж до освітньої сфери, то садочки і школи зараз працювати не будуть.