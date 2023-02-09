Положення про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва прийняли на засіданні виконавчого комітету 8 лютого.

У документі передбачені Порядок компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця та Порядок часткового відшкодування вартості придбання генераторів.

– Для отримання такої компенсації необхідно звернутися у ЦНАП, але заявники повинні відповідати ряду загальних вимог, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Це мають бути юридичні та фізичні особи, які зареєстровані і здійснюють свою діяльність на території громади і сплачують податки до громади; їхня діяльність не пов’язана з виробництвом та реалізацією підакцизних товарів та грального бізнесу; забезпечують робочими місцями не менше трьох осіб; не перебувають у стані ліквідації, реорганізації, банкрутства; у них відсутня заборгованість зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

У Положені вказано, що це мають бути робочі місця створені після 1 січня 2023 року. Компенсація виплачується одноразово протягом 3 місяців з дня працевлаштування. Також для її отримання передбачені додаткові умови: у суб’єкта господарювання не повинно відбуватися змін штатного розпису в сторону зменшення і зарплата нового працівника має бути не меншою, ніж дві мінімальні зарплати.

Підставою для включення суб’єкта господарювання до переліку отримувачів компенсації є офіційно поданні документи: заява щодо отримання компенсації та повідомлення про наявність або відсутність факту отримання державної допомоги.

Які умови отримання часткової компенсації за придбання генераторів читайте у наступному матеріалі.