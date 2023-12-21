Тернопільські підприємці можуть отримати кошти: хто і скільки

Положення про Конкурс інноваційних проектів у сфері національної безпеки прийняли на засіданні виконавчого комітету 20 грудня. Розробили його відповідно до виконання заходів програми «Обороноздатність».

Конкурс має на меті стимулювати інноваційне підприємництво для швидкого та ефективного впровадження передових технологій і розробок за всіма напрямками національної безпеки.

– Заявки на конкурс можуть подавати суб’єкти господарювання, як юридичні, так і фізичні, або просто фізичні особи, – розповіла Тетяна Корчак, начальниця управління економіки, промисловості та праці. – До заявки необхідно додати також лист, який свідчить про зацікавленість військової частини у зазначеному інноваційному продукті. Подані заявки оцінюватиме конкурсний комітет, і за результатами переможці отримають сертифікат в сумі, яка буде визначена по собівартості запропонованого продукту. Сертифікат видається на відшкодування витрат на виготовлення виробів подвійного призначення за умови безоплатної передачі готової продукції не менше 80% від суми сертифікату на потреби ЗСУ.

Коли саме відбудеться конкурс визначатиме конкурсний комітет. Про його проведення повідомлять на сайті міської ради.