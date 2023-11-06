Патрульні супроводили до медичного закладу автомобіль з дитиною, яка потребувала негайної допомоги медиків.

В суботу близько 12-ї години на вулиці Микулинецькій за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Mazda. Схвильований водій розповів охоронцям порядку, що йому необхідно якомога швидше дістатися у дитячу лікарню, адже у його дитини вкрай висока температура.

Поліцейські Володимир Гащин та Василь Ясинчук, розуміючи, що кожна хвилина є цінною, супроводили автомобіль чоловіка до найближчої дитячої лікарні, де дитині надали кваліфіковану допомогу.

Згодом вдячний водій подякував інспекторам на лінію 102.

“Бажаємо дитині швидкого одужання, а колегам дякуємо за службу”, – зазначають у патрульній поліції.