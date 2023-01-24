Вихідними, патрульні отримали повідомлення від стурбованого чоловіка. Він розповів, що його тітка вже два дні не виходить на зв’язок, двері до її помешкання зачинені, можливо, їй потрібна медична допомога.

Інспектори Юрій Тернопільський та Сергій Станько за лічені хвилини прибули за вказаною адресою. Двері до квартири громадянки були зачинені, тож за згодою рідних, патрульні потрапили до житла через вікно на другому поверсі.

Охоронці порядку дісталися до потрібного вікна з квартири сусідів, розбили скло та зайшли до помешкання. На щастя, жінка була жива, але на голос охоронців порядку не реагувала.

Патрульні відчинили двері до помешкання та дали змогу лікарям, які також прибули на місце події, оглянути жінку та надати їй необхідну допомогу. Останню ушпиталили до лікарні з підозрою на інсульт.