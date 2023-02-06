Спільними зусиллями патрульних та представників громадської організації вдалося врятувати знесилену тварину.

Учора, на спецлінію 102 звернулися представники громадської організації та попросили допомогти їм упіймати знесиленого собаку породи середньоазійська вівчарка, який самотньо блукав неподалік автодороги.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою та допомогли приспати тварину за допомогою спеціальних медичних препаратів. Сплячу тварину направили до ветеринарної клініки, де перевірять її стан здоров’я та розпочнуть пошуки нових господарів.

Дякуємо небайдужим громадянам за активну співпрацю, самовідданість та ефективну допомогу знедоленим тваринам.