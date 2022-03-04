Понад два мільйони грн. для українських захисників перерахували науковці Західноукраїнського національного університету.

Про це повідомила речниця навчального закладу Олена Васильків. Викладачі пожертвували кошти із свого заробітку.

Гроші спрямують на потреби української армії, що боронить нашу країну від окупанта. «У ці важкі часи для України, кожен із нас відчуває персональну відповідальність за долю своєї держави, за свій народ. Кожного дня, кожної хвилини ,ми робимо свій внесок у велику Перемогу. Українські бійці-герої ціною власного життя боронять наші родини, наші міста, наших громадян. Колектив Західноукраїнського національного університету прийняв рішення перерахувати 2 млн 311тисяч 937грн на потреби Збройних сил України. Наші мужні захисники, ми з вами! Разом ми переможемо», – зазначила Олена Васильків.

Також колектив Західноукраїнського національного університету організовує збір ліків та продуктів для потребуючих. Продукти та інші речі можна приносити до третього корпусу навчального закладу, що знаходиться за адресою: Майдан Перемоги, 3.