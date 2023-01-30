Тернопільські лікарі під обстрілами на Херсонщині рятують життя людей

На Херсонщині працюють бригади екстреної медичної допомоги з різних регіонів України.

Серед них і лікарі з Тернопільщини, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, медики під обстрілами рятують життя людей.

Лікарі екстреної медичної допомоги не лише оглядають пацієнтів та призначають лікування, а й евакуюють важкохворих та роздають гуманітарну допомогу, часто ризикуючи життям.

«Допомога лікарів у таких умовах надзвичайно важлива. Адже росіяни хотіли знищити медичну галузь цього та інших регіонів. Вони й надалі продовжують це робити, нещадно обстрілюючи лікарні Херсонщини. Страшно навіть уявити, скільки б ще життів забрали росіяни, якби не героїзм наших медиків. Вони щодня, не шкодуючи себе, рятують наших людей. Вони стали справжніми героями медичного фронту».