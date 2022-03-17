Тернопільський художник Олександр Лангер разом із друзями розмальовує залізничні вагони. Їх Укрзалізниця переобладнала для того, щоб вивозити травмованих з міст, де тривають обстріли. Про це розповів Олександр Лангер.

За його словами, чоловіки розмальовують вагони всередині, щоб підняти настрій людям, передає Суспільне.

Потяг облаштували для перевезення травмованих людей. Він складається з трьох вагонів. Замість дверей тут штори, у кожному купе є тримачі для крапельниць та чохли для медикаментів. Тернопільський художник Олександр Лангер розмальовує вагони з 9 години.

“Це другий вагон, який ми розпочали. Намітили синім контуром частину прапора, який йде суцільною смугою всім вагоном. Це перша частина роботи, зараз будемо покривати його кольором, так будемо продовжувати 2 рази. Наступний буде жовтий, який доповнить, буде повноцінний малюнок”, – каже Лангер.

Ескіз малюнка за один день розробив тернопільський дизайнер. Чоловіки планують розмалювати усі три вагони потяга до кінця дня. До роботи долучився також тернопільський фотограф Іван Жукевич. Чоловік каже, для художнього розпису використовують акрилові фарби. На один вагон йде близько чотирьох літрів фарби.

“Частково дотичний до сфери мистецтва, але трошки з іншого боку. Традиційна колористика українська, візерунки, прапор, пташки”, – каже фотограф.

Олександр Лангер професійно малює впродовж п’яти років, раніше чоловік кастомізував автомобілі та оновлював старі лижі. У вагонах з фарбою художник працює вперше.

“Люди, які будуть тут їхати, однозначно знаходяться в важкому емоційному стані. Тому малюнки, які ми тут зараз робимо, сподіваємося, дадуть їм приємність візуальну. Їм буде легше перебувати у цьому вагоні впродовж всієї поїздки”, – каже Лангер.