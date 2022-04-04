Дівчата у Тернополі печуть булочки для українських захисників. Також вони готують різноманітні страви для переселенців із південно-східних регіонів. Продуктами допомагають місцеві підприємці та небайдужі жителі області.

Кондитерка Марія Левенець раніше навчала кулінарії дітей. Наразі жінка готує страви для людей, які приїхали з регіонів, де тривають активні бойові дії.

«Дівчата печуть булочки, ліплять вареники, готують салати. Також вони моляться та годують біженців. В цей час українці об’єдналися, як ніколи раніше. Кожен хоче внести свій посильний внесок. Дякуємо Богу, що дає можливість ще в Тернополі пекти, готувати та підтримувати. Дякуємо Богові за людей, які відгукуються та приходять на поміч. Особливо вдячні дівчатам та жінкам з Церкви ХВЄ про вул. Довженка, які щодня допомагають в цій добрій справі, також дякуємо всім хто долучається та приносить продукти”, – зазначає Марія Левенець.

Також тернополянки збираються для приготування страв у приміщеннях церков і в їдальнях навчальних закладів. Волонтери доставляють їжу на території, де тривають бої.