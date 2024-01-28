Тернопільські депутати зберуться на сесію в лютому: що будуть вирішувати

Тридцять шоста сесія міської ради відбудеться другого лютого. Розпочнеться пленарне засідання о 10.00 і проходитиме в режимі відеоконференції.

Перша в цьому році сесія матиме звітно-підсумковий характер. Багато проектів рішень стосуються різного роду звітів та результатів реалізації галузевих програм. Зокрема, в орієнтовному порядку денному є такі питання: «Про звіти постійних комісій Тернопільської міської ради про роботу за 2023 рік»; «Про звіти старост Тернопільської міської територіальної громади про роботу за 2023 рік»; «Про звіт щодо здійснення Тернопільською міською радою та її виконавчим комітетом державної регуляторної політики у 2023 році»; «Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності»; «Про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за 2023 рік»; «Про реалізацію проєктів Громадського бюджету в Тернопільській міській територіальній громаді в 2023 році».

Окрім цього депутатам запропонують заслухати інформацію про виконання галузевих Програм та внести зміни до них. Також вони мають вирішити притння про співробітництво територіальних громад щодо надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Після розгляду вищезазначених проектів рішень перейдуть до «земельних». А після них ще вирішать питання «Про визначення земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної форми власності для продажу права оренди на земельних торгах».