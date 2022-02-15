Друге пленарне засідання четвертої сесії Тернопільської обласної ради відбудеться 15 лютого о 15.00.

Таке рішення прийняли під час наради голови облради Михайла Головка з уповноваженими представниками фракцій облради. Засідання відбулося зранку 15 лютого.

До розгляду на сесії запропоновано більше десяти питань. Депутати планують прийняти чотири звернення до вищих органів влади: щодо відсічі московській агресії, відновлення ядерного статусу України, відновлення історичної справедливості; перейменування Російської Федерації на Московію та необхідності посилення боротьби з колаборантами.

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Також буде розглянуто проект рішення «Про меморандум про співпрацю між Тернопільською обласною радою, Тернопільським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 105-тою окремою бригадою територіальної оборони (в/чА7033), 44-ою окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола (в/ч А3215) щодо реалізації заходів для зміцнення обороноздатності Тернопільщини».

Окрім цього, депутатам запропонують внести зміни до програми фінансово-господарської підтримки діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області на 2022-2024 роки; прийняти обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022-2024 роки та програму сприяння 2 батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України у виконанні службово-бойових завдань на 2022 – 2024 роки. Ще одне важливе питання, яке є в орієнтовному порядку денному пленарного засідання – це внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік.