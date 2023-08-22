Студентка Західноукраїнського національного університету Аліна Філіпович взяла участь у чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 20 років в Аммані (Йорданія).

У змаганнях вона виборола “золото” у вазі 57 кг. У фіналі, поступаючись 0:3, 18-річна борчиня на останніх секундах зуміла перемогти японку Ітіки Араі (5:3).

Також Аліна є чемпіонка Європи U-20.

“Вітаємо юну спортсменку та її тренера. Бажаємо нових перемог на славу України!”, – зазначають у Західноукраїнському національному університеті.

Фото: United World Wrestling