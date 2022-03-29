Вчора на звернення Ірпінської міської ради Тернопільська обласна рада відправила вантажний бус із гуманітарною допомогою.

Про повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

У вантажі – 92 ящики з продуктами харчування, 18 ящиків із засобами особистої гігієни, 8 ящиків медикаментів, 35 кариматів, теплих покривал, спальників, а також 7 ящиків із дитячим харчуванням і підгузники для дітей. Все це вже прямує до жителів Ірпеня.

— Дякуємо водіям волонтерам, які приїхали до Тернополя з Ірпеня. Бажаємо Вам щасливої дороги! Нехай береже Вас Господь! Тернопіль — разом з Ірпенем, — каже Михайло Головко.