У зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря, з вівторка, 17 жовтня, розпочався новий опалювальний період 2023-2024 рр для населення та інших споживачів Тернополя. Щоб забезпечити нормальну роботу КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» та компенсувати підприємству різницю у тарифах з міського бюджету було виділено додаткове фінансування. Також стало відомо механізм оплати за теплопостачання.

Як тернополяни будуть платити за тепло

Тариф на теплопостачання у Тернополі, у порівнянні з минулим опалювальним сезоном, не змінюється. Однак є суттєві нюанси, які має знати кожен тернополянин.

Перше. Платіжки за опалення будуть перераховувати у сторону зменшення, якщо знову будуть тривалі аварійні вимкнення електроенергії і котельні тимчасово не працюватимуть. Відповідно тернополяни будуть платити менше, лише за опалення, яке дійшло до будинків.

Друге. Платіжки за опалення будуть перераховувати за умов, якщо погода буде теплою. Тоді тернополяни будуть теж менше платити.

Третє. Тернопільська міська рада буде компенсовувати 50% вартості опалення спільних площ.

Держава не компенсувала підприємству різницю у тарифах. Існує загроза зриву опалювального сезону

«КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» технічно повністю готове розпочати опалювальний сезон. На жаль, не готові фінансово, оскільки держава не надала відповідних компенсацій підприємству. Ціна за опалення залишиться на рівні минулорічної, хоча вона на 36% нижча від економічно обґрунтованої. Різницю в тарифах буде покрито коштом міського бюджету. Для потреб інших категорій споживачів, зокрема, бюджетних установ тощо, тариф зміниться, – підкреслив Сергій Надал

Шляхом перерозподілу спрямовано додаткові кошти у сумі 30 млн. грн. комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» на проведення опалювального сезону, а також 1 млн грн на забезпечення виконання Програми пожежної та техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 рр.

Зазначимо, що також заборгованість держави щодо відшкодування у різницях за тарифи перед ТМТКЕ становить понад 215 мільйонів гривень.

КП просить тернополян сприяти тепловикам

У свою чергу, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом.

«Закликаємо мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітрення труб у будинках. Адже часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку. Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян», – йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи ОСББ.

З 10 жовтня тепло подається до закладів охорони здоров’я, зокрема, у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради та у пологовий будинок КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

На котельнях встановлюють когенераційні установки

Враховуючи досвід минулого року та дій агресора щодо об’єктів критичної інфраструктури, з метою забезпечення тернополян теплом в осінньо-зимовий період на котельнях міста встановлюються когенераційні установки.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розповідають, що котельні забезпечують тепловою енергією значну частину міста, зокрема, житлові будинки, бюджетні установи, лікувальні заклади. Через обстріли об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі розпочали будівництво перетинок для взаємного резервування тепла між котельнями. Обладнання було передано від Міжнародної організації з міграції в Україні на запит від Тернопільської міської ради. В разі відключення електричної енергії дана когенераційна установка буде запущена і відповідно котельня працюватиме на повну потужність, а значить тернополяни будуть забезпечені тепловою енергію. Це вже третя установка, яка буде працювати у випадку відсутності електроенергії, раніше дві вже встановили на інших котельнях у місті.