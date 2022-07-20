19 липня Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала чергову партію медичного обладнання від партнерів з Польщі.

Цього разу для потреб лікарні надійшов багатоканальний сучасний УЗД-апарат, завдяки якому фахівці лікарні зможуть проводити діагностику різних захворювань пацієнтів.

«Медицина залишається одним із пріоритетів, адже два роки пандемії коронавірусної хвороби показали, що це – надважливий напрям у роботі. Війна, в умовах якої ми сьогодні живемо, це також доводить. Саме тому, використовуємо максимально усі можливості, для того, щоб поновити обладнання і забезпечити належну роботу медичних закладів нашого міста. Зокрема, частину обладнання закупляємо за кошти бюджету громади, меценатів та спонсорів, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Щиро дякуємо усім небайдужим, які долучилися до цієї допомоги, а також нашим тернопільським волонтерам «Спілка бійців АТО/ООС». Окрема подяка організації «Об’єднання українців у Польщі (м. Щецин)», які допомогли це обладнання замовити і доставити сюди, та донору обладнання – католицькій церкві у Берліні. Сподіваємось, що воно дозволить врятувати не одне життя і допоможе лікувати тернополян, внутрішньо переселених осіб та бійців, які повертаються з фронту».

Як розповідає головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, новий УЗД-апарат має три датчики та повний комплект для того, щоб провести якісне та високоточне обстеження пацієнтів, які будуть звертатись за медичною допомогою до фахівців лікарні.

“Щиро дякуємо усім волонтерам, партнерам, перевізникам, координаторам за організацію гуманітарних вантажів, підтримку і допомогу Україні у боротьбі з агресором. Разом ми переможемо!”, – зазначають у міській раді.