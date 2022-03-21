Тернопільська громада вже прийняла понад 12 тисяч біженців

Станом на 21 березня, Тернопільська міська територіальна громада уже прийняла 12 080 внутрішньо переміщених осіб з регіонів України, які постраждали від російської агресії.

9124 громадян отримали прихисток на декілька днів, 3887 – залишилися у Тернополі на довший період.

Тимчасові пункти для розміщення переселенців розгорнуто на базі 16-ти освітніх закладів міста, де можна отримати прихисток на кілька ночей, запаси продуктів, одяг та, за потреби, психологічну та медичну допомогу.

У закладах освіти Тернополя облаштували понад 2500 місць для тимчасового прихистку внутрішньо переселених громадян.